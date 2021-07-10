Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
https://1prime.ru/macroeconomics/20210710/834161509.html
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Мировые цены на нефть растут более чем на 2%
Цены на бензин
Недоглядели. Что происходит с ценами на бензин
Пандемия коронавируса
В Подмосковье оценили возможность введения новых ограничений
"Зеленый курс"
Силуанов предупредил о падении нефтегазовых доходов России
Экономика Украины
Киеву могут предложить компенсацию за "Северный поток 2"
Повышение цен в России
Правительство будет продавать зерно из госфонда в случае роста цен
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Что надо знать водителям про новые ограничения регионов из-за COVID-19
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Американские биржи выросли в рамках коррекции
Санкции против РФ
США внесли в черный список три российские компании
Курсы валют
Эксперты предсказали рублю рост на следующей неделе
Северный поток-2
Украина назвала условие для блокировки "Северного потока-2"
https://1prime.ru/macroeconomics/20210710/834161509.html
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