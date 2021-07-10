МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

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Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2".