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2021-07-14T08:52:00+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210714/834192539.html
Российские семьи оценили необходимый доход для сведения концов с концами
Макроэкономика
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Российским домохозяйствам для того, чтобы свести концы с концами, необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата... ПРАЙМ, 14.07.2021
зарплата, бедность, доход, семья, россия, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российским домохозяйствам для того, чтобы свести концы с концами, необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос "Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?".
Итак, самыми требовательными к величине минимального дохода стали молодые семьи с детьми и семьи с детьми-инвалидами. Им нужно 80,9 тысячи рублей и 88,4 тысячи рублей соответственно.
При этом только 24,3% домохозяйств способны без последствий для бюджета покупать самые необходимые товары.
Те или иные затруднения в финансах испытывают 75,7% российских семей.
Напомним, что прожиточный минимум в России на текущий 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей в месяц на человека.