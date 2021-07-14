МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российским домохозяйствам для того, чтобы свести концы с концами, необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата. Почему кофе тоже будет дорожать

Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос "Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?".

Итак, самыми требовательными к величине минимального дохода стали молодые семьи с детьми и семьи с детьми-инвалидами. Им нужно 80,9 тысячи рублей и 88,4 тысячи рублей соответственно.

При этом только 24,3% домохозяйств способны без последствий для бюджета покупать самые необходимые товары.

Те или иные затруднения в финансах испытывают 75,7% российских семей.

Напомним, что прожиточный минимум в России на текущий 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей в месяц на человека.