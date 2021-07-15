МОСКВА, 15 июл — РИА Недвижимость. Самыми высокооплачиваемыми строительными специальностями в Москве и Петербурге сейчас являются плиточники, монтажники окон ПВХ и промышленные альпинисты, рассказали РИА Недвижимость в сервисе по поиску работы SuperJob. Эксперты ждут роста налоговых выплат в российский бюджет

"Плиточники в Москве зарабатывают в среднем 100 тысяч рублей в месяц, в Петербурге – 90 тысяч рублей. На втором месте – монтажники окон ПВХ и промышленные альпинисты: их средняя зарплата – по 90 тысяч рублей в Москве и по 83 тысячи рублей в Петербурге. Третье место занимают электрогазосварщики, получающие в среднем 85 тысяч рублей в месяц в Москве и 78 тысяч рублей в Северной столице", — сообщили в компании.

Если говорить о максимальных зарплатах, на которые могут претендовать только наиболее квалифицированные специалисты с большим опытом, то и в Москве, и в Петербурге больше всех остальных, по данным SuperJob, могут заработать промальпинисты – 180 и 170 тысяч рублей в месяц соответственно. Второе место в обоих городах заняли монтажники окон ПВХ (160 и 150 тысяч рублей). На третьем месте – каменщики, монолитчики, плиточники, электрогазосварщики и электромонтажники, чей ежемесячный доход может достигать 150 тысяч рублей в Москве и 140 тысяч рублей в Петербурге.

Как отметили представители сервиса, за период пандемии COVID-19 российский рынок труда значительно изменился – отъезд значительной части мигрантов привел к нехватке персонала в строительной сфере и ЖКХ, что сказывается на зарплатах. Кремль не прокомментировал данные о финансовых трудностях россиян

Согласно статистике компании, наиболее заметно за последние пять лет выросла средняя зарплата плиточников (на 82% в Москве и на 80% в Петербурге). Причем только за последний год она увеличилась соответственно на 43% и 39%.

Значительную динамику также продемонстрировали зарплаты монтажников систем вентиляции и кондиционирования (+67% к 2016 году), монтажников наружных трубопроводов (+56% в Москве), арматурщиков и электромонтажников (+56% в Петербурге), добавили в SuperJob.