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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210715/834201839.html
Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита соли в магазинах
Макроэкономика
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Министерство промышленности и торговли России не наблюдает дефицита соли в магазинах, рассказали РБК в ведомстве. Министерство поддерживает контакты с крупнейшими торговыми... ПРАЙМ, 15.07.2021
товары, продукты, дефицит, минпромторг, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России не наблюдает дефицита соли в магазинах, рассказали РБК в ведомстве.
Министерство поддерживает контакты с крупнейшими торговыми сетями, обновляя информацию по данному вопросу, сообщил медиахолдинг.
Минпромторг заявил, что по на данным Росстата в первой половине июля цена на соль составила 14 рублей за 1 килограмм, что на 0,9% больше, чем цена в начале текущегог года.
"Вопрос взаимоотношений между операторами железнодорожного транспорта и грузоотправителями находится в компетенции Минтранса России. При этом отмечаем, что российские вагоностроители могут обеспечить поставки вагонов в необходимом объеме при своевременном размещении заказов", — сказано в сообщении ведомства.