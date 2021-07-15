МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России не наблюдает дефицита соли в магазинах, рассказали РБК в ведомстве.

Министерство поддерживает контакты с крупнейшими торговыми сетями, обновляя информацию по данному вопросу, сообщил медиахолдинг.

Минпромторг заявил, что по на данным Росстата в первой половине июля цена на соль составила 14 рублей за 1 килограмм, что на 0,9% больше, чем цена в начале текущегог года.