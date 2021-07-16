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https://1prime.ru/macroeconomics/20210716/834212958.html
Предложено продлить срок запрета на арест и изъятие имущества должников
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предлагающий продлить для должников срок запрета на наложение ареста и изъятие движимого имущества и транспортных... ПРАЙМ, 16.07.2021
коронавирус, закон, автомобили, транспорт, госдума, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предлагающий продлить для должников срок запрета на наложение ареста и изъятие движимого имущества и транспортных средств на фоне нестабильной ситуации с коронавирусом, текст документа опубликован в Telegram-канале депутата.
Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в закон, согласно которому в отношении должников-граждан устанавливается до 31 декабря 2022 года включительно запрет на наложение ареста и изъятие движимого имущества, находящегося по месту их жительства или пребывания, а также принадлежащих должникам-гражданам транспортных средств — автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных машин.
Поясняется, что такая мера необходима, учитывая усиление распространения коронавируса в стране, появление новых более контагиозных штаммов вируса c тяжелыми последствиями.
Автор закона напомнил, что ранее такая мера была введена на период с 20 июня 2020 года по 1 июля 2021 года.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит в условиях продолжения распространения коронавируса поддержать оказавшихся в трудной жизненной ситуации должников.