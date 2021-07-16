МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предлагающий продлить для должников срок запрета на наложение ареста и изъятие движимого имущества и транспортных средств на фоне нестабильной ситуации с коронавирусом, текст документа опубликован в Telegram-канале депутата. Металлурги призвали власти защитить их от углеродного налога Евросоюза

Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в закон, согласно которому в отношении должников-граждан устанавливается до 31 декабря 2022 года включительно запрет на наложение ареста и изъятие движимого имущества, находящегося по месту их жительства или пребывания, а также принадлежащих должникам-гражданам транспортных средств — автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных машин.

Поясняется, что такая мера необходима, учитывая усиление распространения коронавируса в стране, появление новых более контагиозных штаммов вируса c тяжелыми последствиями. США начнут отслеживать операции с криптовалютой для борьбы с кибератаками

Автор закона напомнил, что ранее такая мера была введена на период с 20 июня 2020 года по 1 июля 2021 года.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит в условиях продолжения распространения коронавируса поддержать оказавшихся в трудной жизненной ситуации должников.