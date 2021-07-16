МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 14 июля составил 90 миллионов долларов против притока в 30 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили отток в размере 90 миллионов долларов против притока в 30 миллионов неделей ранее, это худший результат с середины июля 2020 года", — говорится в обзоре.

Как уточняется в обзоре, чистый отток капитала из российских акций (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ) за неделю по 14 июля составил 70 миллионов долларов против практически нулевых чистых потоков на предыдущей неделе, а из российских облигаций (также с учетом фондов, ориентированных не только на РФ) — 20 миллионов долларов против 30 миллионов долларов притоков на предыдущей неделе.

При этом фонды акций, инвестирующие в только Россию, по итогам недели показали чистые оттоки в размере 20 миллионов долларов (это пятая неделя оттоков), оттоки из фондов облигаций составили 10 миллионов долларов.

"Фонды (акций – ред.), инвестирующие в Россию, показали оттоки в размере 20 миллионов долларов по большей части из-за ETF, что стало самым большим отрицательным результатом для этой категории фондов более чем за два года с июня 2019 года", — указывает эксперт BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

"Такая динамика была частично компенсирована за счет чистых притоков в размере 80 миллионов долларов в традиционные фонды. Однако такой позитивный результат был обеспечен всего одним фондом – Pictet (Russian Equities), который получил по итогам недели чистые притоки в объеме 105 миллионов долларов. В то же время другой крупный региональный фонд под управлением Pictet (Emerging Europe) показал практически такие же оттоки (121 миллион долларов)", — добавляет он. Названа сумма задолженности россиян на коммунальные услуги

Такие движения средств выглядят, скорее, как реклассификация/слияние активов, нежели реальные потоки, которые не следует расценивать как индикатор интереса со стороны конечного инвестора, резюмирует он.