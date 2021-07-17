МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство России уточнило критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает пресс-служба кабмина.

"Критерии создания… ОЭЗ… будут дополнены положениями, которые повысят эффективность этого инструмента развития территорий. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по документу, соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5. Также в нем зафиксировано требование к минимальному количеству резидентов экономической зоны. Если объем инвестиций составляет от 8 до 20 миллиардов рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При вложениях от 20 миллиардов рублей допускается размещение одного резидента. Эксперт допустил краткосрочный дефицит валюты в России летом

"Донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств", — добавили в сообщении.

Экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Как отметили в сообщении, размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, например, налаженную инфраструктуру и коммуникации, обеспечивает минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции.