МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак — Северо-Кавказский, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами.

"Виктория Абрамченко будет отвечать за Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов — Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова — Северо-Западный федеральный округ. Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ, Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ, Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ, Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ", — сказал Мишустин в ходе совещания с вице премьерами.

В ведение Дмитрия Чернышенко поступает Приволжский федеральный округ.

"Решения о назначении ответственных принимались с учётом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вы выполняете в правительстве", — отметил Мишустин. Федун дал комментарии по европейскому проекту углеродного регулирования

Новые полномочия заместителей председателя правительства будут реализовываться во взаимодействии с Государственным советом и Советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава кабмина в ходе совещания подчеркнул, что вся работа вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов должна быть направлена на реализацию национальных целей на вверенных территориях, их социальное развитие и обеспечение экономического роста — "чтобы жизнь каждого гражданина менялась к лучшему".