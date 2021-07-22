МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Журнал The Economist опубликовал очередной "индекс бигмака", который основывается на стоимости бургера в ресторанах сети McDonald's в разных странах. Он оценивает реальный курс местных валют.

Итак, эксперты издания назвали российский рубль одной из самых недооцененных валют в мире.

В США за бигмак придется заплатить $5,65, это 420 рублей. В России этот продукт будет стоить $2,27 или 169 рублей.

Из этого специалисты сделали вывод, что справедливый, с точки зрения методологии, курс российский валюты составляет 29,91 рубля за американский доллар. То есть, с учетом рыночного курса порядка 74 рублей за доллар, российская валюта недооценена на 59,9%.

Опережает рубль только ливанский фунт, он недооценен на 70,2%.

Сравнимы с российской валютой:

южноафриканский рэнд — 59,6%

азербайджанский манат — 58,9%

турецкая лира — 58,7%.

Недооцененными в рейтинге оказались почти все валюты. Исключение составили шведская крона (плюс 9,6%), норвежская крона (плюс 11,5%) и швейцарский франк (плюс 24,7%).