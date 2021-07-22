ЕРЕВАН, 22 июл — ПРАЙМ. Армения и Россия намерены разработать программу экономического сотрудничества на 2022-2025 годы и создать рабочую группу по вопросам углубления экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на встрече в четверг с чрезвычайным и полномочным послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Армения обсуждает с партнерами из России строительство новой АЭС

Согласно информации, размещенной на сайте минэкономразвития РФ, стороны обсудили развитие стратегического, торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Вольвач заявил, что Россия может предложить эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и по реализации перспективных инвестиционных проектов в Армении и Закавказье в целом. По его словам, российские компании готовы предоставлять решения в сферах электронного правительства, "умного и безопасного города", информбезопасности, логистики, энергоэффективности, дистанционного образования и телемедицины.

"Он рассказал, что государства разработают новую Программу экономического сотрудничества на 2022–2025 годы, а также План мероприятий по ее выполнению. Кроме того, по поручению министра экономического развития России и министра экономики Армении создается рабочая группа под председательством заместителей министров экономики двух стран по вопросам углубления экономического и инвестиционного взаимодействия", — говорится в сообщении.

"Важно интенсифицировать работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Полагаем возможным предложить партнерам провести заседание комиссии осенью текущего года, если позволит эпидемиологическая ситуация. На ее "полях" можно было бы подписать Программу экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения до 2025 года на новый период", — приводятся на сайте слова Вольвача.

Кроме того, стороны обсудили возможность увеличения туристического потока и меры по повышению товарооборота между странами. В числе ключевых тем встречи также были вопросы экологической повестки и межрегионального взаимодействия России и Армении.

В минэкономразвития отметили, что Россия — ведущий торговый партнер Армении, который обеспечивает почти треть (30,3%) объема внешней торговли республики. С момента присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу в январе 2015 года и до пандемии рост взаимной торговли вырос в два раза (с 1,26 миллиарда до 2,51 миллиарда долларов США). Несмотря на снижение товарооборота между странами в 2020 году, в январе-мае этого года произошел его рост — на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.