МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 9 по 16 июля увеличились на 0,6% и составили 597,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.

"Объем международных резервов по состоянию на 16 июля составил 597,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3,6 миллиарда долларов, или на 0,6%, под воздействием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.