МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, в 2022 году ждет инфляцию на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Ранее прогноз инфляции на 2022 год составлял 4%. В 2023 году ЦБ ждет инфляцию, по-прежнему, на уровне 4%.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", — пишет регулятор.

Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%, отмечается в релизе. Центробанк повысил прогноз по темпам роста ВВП России в текущем году

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

ЦБ РФ отметил усиление инфляционного давления со стороны рынка труда.

"Усиливается инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы", — сообщает Банк России.