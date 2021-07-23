МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по темпам роста ВВП РФ на 2021 год до 4-4,5% с 3-4%, при этом прогноз на 2022 год, напротив, был понижен — до 2-3% с 2,5-3,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз по росту российской экономики на 2023 год сохранен на уровне 2-3%. Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

Российская экономика во втором квартале 2021 года достигла докризисного уровня, говорится в сообщении ЦБ. "По оценкам Банка России, в втором квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня. Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса", — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦБ, потребительская активность уже превысила уровни до начала пандемии. "Несмотря на частичное ужесточение ограничительных мер, продолжается активное восстановление сектора услуг населению", — добавили в ЦБ. Банк России прогнозирует снижение инфляции до 4-4,5% в 2022 году

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ЦБ РФ улучшил прогноз по росту кредитования юрлиц в 2021 году до 9-13% с 8-12% и улучшил прогноз по кредитам населению до 18-22% с 15-19%. Прогноз по кредитованию организаций в 2022 году также был улучшен — до 8-12% с 7-11%, а на 2023 год сохранен на уровне 6-10%.

Кроме того, регулятор прогнозирует, что кредиты населению в 2022 году вырастут на 12-16%, а в 2023 году — на 10-14% (такие же данные были и в прошлом прогнозе).

ИПОТЕКА

ЦБ улучшил прогноз по темпам роста ипотечного кредитования в РФ в 2021 году до 20-24% с 16-20%. Прогноз на 2022 и 2023 год сохранился неизменным — 14-18%. Банк России повысил прогноз по цене на нефть Urals

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

ОТТОК КАПИТАЛА

Кроме того, Банк России повысил прогнозы по оттоку капитала из России на 2021-2023 годы, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

В этом году ЦБ теперь прогнозирует отток в 50 миллиардов долларов вместо 35 миллиардов долларов, как ожидалось в апреле. В 2022 году отток, по новому прогнозу ЦБ, составит 35 миллиардов вместо 25 миллиардов долларов, в 2023 году — 25 миллиардов вместо 20 миллиардов долларов.

Также ЦБ пересмотрел оценку оттока капитала в 2020 году — по новым данным, он составил 54 миллиарда долларов. В апреле регулятор оценивал отток в прошлом году в 51 миллиард долларов.