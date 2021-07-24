МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В следующем 2022 году в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей. Соответствующий законопроект поддержала Российская трехсторонняя комиссия (РТК). Эксперт назвал основу экономики "Северного потока – 2"

Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой пишет "Российская газета".

Итак, согласно документу, с 1 января федеральный МРОТ в стране увеличат на 6,4%. Сейчас он составляет 12 792 рубля, следовательно, в 2022 году он будет 13 617 рублей.

Принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы порядка 4,7 миллиона работников в стране.

Напомним, что с текущего 2021 года размер МРОТ определяется по новым правилам. Он устанавливается на следующий год в размере 42% от величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год.

В 2020 году медианная зарплата в РФ составляла 32 422 рубля. Это значит, что половина россиян получали меньше этой суммы, а половина больше.

МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, даже если изменится в меньшую сторону медианная зарплата.

В 2021 году размер МРОТ впервые превысил размер прожиточного минимума для трудоспособного населения. Тогда его увеличили на 5,5%, выше инфляции.