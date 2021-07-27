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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210727/834308132.html
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
Макроэкономика
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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,4% с 3,8%, которые фонд ожидал в апреле, говорится в докладе МВФ. В 2022 году МВФ ожидает... ПРАЙМ, 27.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,4% с 3,8%, которые фонд ожидал в апреле, говорится в докладе МВФ.
В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ на 3,1% против апрельского прогноза роста на 3,8%.
В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3%.
МВФ также предоставил