МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,4% с 3,8%, которые фонд ожидал в апреле, говорится в докладе МВФ.

В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ на 3,1% против апрельского прогноза роста на 3,8%.

В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3%.

МВФ также предоставил