МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российская экономика в июне на 0,1% превысила допандемийный пик, достигнутый в четвертом квартале 2019 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на саммите "Россия — исламский мир".

"Последние статистические данные говорят о том, что в июне российская экономика превысила доковидный уровень — уровень четвертого квартала 2019 года, плюс 0,1% к тому, скажем так, пику, который был до пандемии", — сказал Решетников.

На АЗС

Минэнерго по торгам этой недели решит, запрещать ли экспорт бензина

Он отметил, что темпы восстановления хорошие, рост идет по подавляющему числу сфер, за исключением добычи полезных ископаемых. "Но и по этому направлению поступают хорошие новости — восстановление добычи (нефти — ред.) будет, согласно последним договоренностям, чуть более быстрым. Мы тоже понимаем, что впереди нас ждет экономический рост, и мы улучшили наши оценки экономического роста. И сейчас будем проводить дальнейший анализ. В общем текущая ситуация вполне внушает оптимизм", — добавил министр.