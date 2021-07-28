МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российская экономика в июне на 0,1% превысила допандемийный пик, достигнутый в четвертом квартале 2019 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на саммите "Россия — исламский мир".

"Последние статистические данные говорят о том, что в июне российская экономика превысила доковидный уровень — уровень четвертого квартала 2019 года, плюс 0,1% к тому, скажем так, пику, который был до пандемии", — сказал Решетников. Минэнерго по торгам этой недели решит, запрещать ли экспорт бензина

Он отметил, что темпы восстановления хорошие, рост идет по подавляющему числу сфер, за исключением добычи полезных ископаемых. "Но и по этому направлению поступают хорошие новости — восстановление добычи (нефти — ред.) будет, согласно последним договоренностям, чуть более быстрым. Мы тоже понимаем, что впереди нас ждет экономический рост, и мы улучшили наши оценки экономического роста. И сейчас будем проводить дальнейший анализ. В общем текущая ситуация вполне внушает оптимизм", — добавил министр.