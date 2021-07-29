В России завершились испытания электроракетного двигателя для космических аппаратов
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В России завершились наземные испытания первого частного электроракетного двигателя, который будет использоваться в космических аппаратах, сообщили РИА Новости в компании-разработчике Avant Space.
"Мы празднуем завершение работы, которую вели последние три года. Для меня честь, что именно Avant Space стала первой частной компанией нашей страны, с нуля разработавшей электроракетный двигатель. Мы планируем использовать GT-50 как в аппаратах собственного производства, так и поставлять его партнерам, реализующим собственные проекты", — сказал РИА Новости глава компании Антон Оссовский.
В Avant Space уточнили, что финальные испытания двигателя проходили в научно-образовательном центре "Ионно-плазменные технологии МГТУ Баумана" и успешно завершились 27 июля. В настоящее время компания готовится к сертификации двигателя, а также ведет переговоры с коммерческими заказчиками – операторами спутниковых систем.
По данным компании, разработанный Avant Space электроракетный двигатель GT-50 может применяться для обеспечения функционирования спутников на орбите Земли, запусков космических зондов к астероидам, а также межпланетных миссий.
"Двигательная установка обладает самым высоким удельным импульсом (до 3000 секунд) и энергетическим КПД (более 70%) при потреблении до 150 Вт среди всех электрических ракетных двигателей, созданных на сегодняшний день России", — заявили в Avant Space.
В компании добавили, что двигатель имеет малые размеры и модульный принцип построения. Двигатели Avant Space планируется применять на малых космических аппаратах.
Электроракетные двигатели используют электрическую энергию для создания реактивной тяги. Существуют в целом ряде вариантов. Например, в таком двигателе электроэнергия может использоваться для нагрева газа, который, расширяясь, создает тягу. В других вариантах ионизированный газ в двигателе ускоряется с помощью магнитного поля.
По сравнению с жидкостными реактивными двигателями, которые повсеместно используются в ракетах-носителях, электроракетные двигатели имеют слабую тягу, однако могут работать очень долго для перелетов в космосе на большие расстояния.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210729/834322776.html