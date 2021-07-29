МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В России завершились наземные испытания первого частного электроракетного двигателя, который будет использоваться в космических аппаратах, сообщили РИА Новости в компании-разработчике Avant Space. Фьючерсы на нефть закрылись на двухнедельном максимуме

"Мы празднуем завершение работы, которую вели последние три года. Для меня честь, что именно Avant Space стала первой частной компанией нашей страны, с нуля разработавшей электроракетный двигатель. Мы планируем использовать GT-50 как в аппаратах собственного производства, так и поставлять его партнерам, реализующим собственные проекты", — сказал РИА Новости глава компании Антон Оссовский.

В Avant Space уточнили, что финальные испытания двигателя проходили в научно-образовательном центре "Ионно-плазменные технологии МГТУ Баумана" и успешно завершились 27 июля. В настоящее время компания готовится к сертификации двигателя, а также ведет переговоры с коммерческими заказчиками – операторами спутниковых систем.

По данным компании, разработанный Avant Space электроракетный двигатель GT-50 может применяться для обеспечения функционирования спутников на орбите Земли, запусков космических зондов к астероидам, а также межпланетных миссий.

"Двигательная установка обладает самым высоким удельным импульсом (до 3000 секунд) и энергетическим КПД (более 70%) при потреблении до 150 Вт среди всех электрических ракетных двигателей, созданных на сегодняшний день России", — заявили в Avant Space. Фьючерсы на золото закрылись небольшим снижением

В компании добавили, что двигатель имеет малые размеры и модульный принцип построения. Двигатели Avant Space планируется применять на малых космических аппаратах.

Электроракетные двигатели используют электрическую энергию для создания реактивной тяги. Существуют в целом ряде вариантов. Например, в таком двигателе электроэнергия может использоваться для нагрева газа, который, расширяясь, создает тягу. В других вариантах ионизированный газ в двигателе ускоряется с помощью магнитного поля.

По сравнению с жидкостными реактивными двигателями, которые повсеместно используются в ракетах-носителях, электроракетные двигатели имеют слабую тягу, однако могут работать очень долго для перелетов в космосе на большие расстояния.