КИЕВ, 29 июл — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву посетить Украину, чтобы лично обсудить дальнейшие шаги по сотрудничеству с фондом, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства. На Украине выросла средняя зарплата

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Кристалиной Георгиевой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Президент пригласил директора-распорядителя Международного валютного фонда посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время телефонного разговора Зеленский и Георгиева обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно выполнение Киевом основных структурных маяков, которые были определены ней. В частности, речь идет о двух ключевых законопроектах по усилению корпоративного управления в банках, а также законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Зеленский отметил, что Украина будет продолжать выполнять договоренности с международными партнерами. В Словакии говорят о том, что Европа "сыта по горло" поведением Украины

Кроме того, стороны обсудили прогресс реформ и институциональных изменений, которые происходят на Украине, в частности относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации, а также законопроект о Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается.

Также Зеленский и Георгиева обсудили темпы восстановления украинской экономики, в частности выполнение государственного бюджета и конкретные показатели экономического роста. Стороны договорились активизировать совместную работу представителей украинского правительства и МВФ.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Он отмечал, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.