МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба может получить право арестовывать активы организации-неплательщика, сообщил "Коммерсант", опираясь на законопроект о поправках к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах. Предложение Минэка о лицензировании экспорта СПГ подвергли критике

Сейчас налоговая служба может арестовать банковские счета компании, если в отношении фирмы завершена выездная налоговая проверка. Теперь ФНС могут разрешить ограничивать собственника в возможности закладывать или отчуждать имущество, по стоимости эквивалентное предполагаемой сумме недоплаты налогов или страховых взносов соцфондов. В итоге у организации, которая заподозрена в неуплате налогов, будет гораздо меньше возможностей вывести активы, полагает "Коммерсант".

ФНС сможет произвести арест недвижимости, автотранспорта, ценных бумаг, "предметов дизайна служебных помещений" и любых активов, исключая "готовую продукцию, сырье и материалы", сказано в документе.

У налоговиков уже есть необходимые полномочия для осуществления взыскания, считает президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Если есть основание, ФНС обращается в Следственный комитет и МВД, возбуждается уголовное дело. Обеспечительные меры по решению суда налоговики получат достаточно быстро", — отметил Калинин.