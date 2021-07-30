Согласно инициативе ФНС сможет арестовать активы организации за неуплату налогов
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба может получить право арестовывать активы организации-неплательщика, сообщил "Коммерсант", опираясь на законопроект о поправках к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах.
Сейчас налоговая служба может арестовать банковские счета компании, если в отношении фирмы завершена выездная налоговая проверка. Теперь ФНС могут разрешить ограничивать собственника в возможности закладывать или отчуждать имущество, по стоимости эквивалентное предполагаемой сумме недоплаты налогов или страховых взносов соцфондов. В итоге у организации, которая заподозрена в неуплате налогов, будет гораздо меньше возможностей вывести активы, полагает "Коммерсант".
ФНС сможет произвести арест недвижимости, автотранспорта, ценных бумаг, "предметов дизайна служебных помещений" и любых активов, исключая "готовую продукцию, сырье и материалы", сказано в документе.
У налоговиков уже есть необходимые полномочия для осуществления взыскания, считает президент "Опоры России" Александр Калинин.
"Если есть основание, ФНС обращается в Следственный комитет и МВД, возбуждается уголовное дело. Обеспечительные меры по решению суда налоговики получат достаточно быстро", — отметил Калинин.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210730/834335638.html