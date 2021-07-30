КРАСНОЯРСК, 30 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. Сбербанк ожидает чистую прибыль по МСФО в один триллион рублей

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

"Зарегистрирован 29 июля. В течение пяти рабочих дней суд должен принять решение о принятии (иска – рег.) к производству", — сказала представитель суда.

В четверг Росрыболовство сообщило о подаче такого иска Енисейским территориальным управлением ведомства. Оно указало, что размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей. Представитель "Норникеля" сообщил, что компания считает завышенным иск Росрыболовства.

Арбитражный суд Красноярского края ранее по иску Росприроднадзора принял решение взыскать с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.