МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Около 50% российских организаций значительно увеличили чистую прибыль в период пандемии в 2020 году, пишут "Известия" со ссылкой на исследование компании Coface. Правительство хочет стимулировать инвестиции в Крым

Негативная динамика показателей российских компаний в 2020 году оказалась временной и была преодолена в 2021 году, рассказали в Coface. С января по май 2021 года более 69% компаний получили прибыль.

В исследовании проанализированы показатели более чем 100 тысяч нефинансовых компаний, прибыль которых превышает 200 миллионов рублей.





"Динамика рентабельности чистой прибыли российских компаний в прошлом году, которая показывает, сколько чистой прибыли получит компания на один рубль выручки, схожа с динамикой чистой прибыли. Наиболее негативную динамику продемонстрировал крупный бизнес, рентабельность которого сократилась с 8% до 6%. Около 44% компаний показали в отчетности рентабельность на уровне более 2%. Особенно сильно упали объемы выручки предприятий, работающих в добывающей промышленности и транспортном секторе", — прокомментировали в компании.

В ПФР назвали категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно "Пандемические" издержки спровоцировали увеличение объемов заемного финансирования для пополнения оборотных средств и выплаты зарплат, сообщило издание.





"Таким образом, ключевые показатели финансовой устойчивости российского бизнеса по итогам 2020-го года ухудшились, однако не так сильно, как предусматривали пессимистичные прогнозы", — отметил директор департамента бизнес-информации и финансового анализа компании Coface Россия Владимир Чернощеков.































