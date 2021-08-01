МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Новейшие цифровые решения уже скоро заставят многих работников интеллектуального труда обучаться актуальным навыкам, при этом о сокращении рабочих мест речь не идет, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина. Депутат рассказал, в какой валюте желательно давать командировочные

По ее словам, такое будущее ждет всех, чью деятельность можно перевести в "цифру".

"Сейчас в стране четыре миллиона бухгалтеров, и в то же время выходят на рынок цифровые решения, которые повышают эффективность человеческого труда в этой сфере. Такие категории, конечно, должны будут не то, чтобы переучиваться на новые профессии, но осваивать цифровые навыки", — привела пример Яныкина.

При этом собеседница агентства уверена: цифровизация создает рабочие места, а не сокращает их. Для роста цифровизации необходимо сопровождение людей.

"Цифровизация призвана изначально повысить производительность труда, но это не обязательно должно сокращать число рабочих мест. Цифровизация — это повышение качества жизни через рост качества продуктов, услуг и инфраструктуры жизнедеятельности человека, всего, в чем он живет и реализует себя", — пояснила она.