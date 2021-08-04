МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в июле снизился до 53,5 пункта с 56,5 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Курс доллара колеблется к евро и иене в ожидании статистики по США

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit Российской сферы услуг опустился с июньского показателя 56,5 баллов и составил 53,5 в июле, указав на минимальный рост деловой активности в российской сфере услуг за пять месяцев. Тем не менее, последнее расширение было седьмым подряд и в целом было солидным. Компании сообщали, что рост производства был обусловлен устойчивым клиентским спросом и дальнейшим увеличением новых заказов", — говорится в сообщении.

"Российские поставщики услуг заявили о дальнейшем росте деловой активности в июле, но снова импульс был потерян, поскольку потребительский спрос снизился на фоне вновь введенных ограничений. Спрос со стороны иностранных клиентов был особенно слабым — новые экспортные заказы упали после сильного роста в июне", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.