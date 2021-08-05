МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на 2 августа замедлилась до 6,45% в годовом выражении с 6,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Минфин не согласился с прогнозом Минэкономразвития по ВВП и инфляции

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 26 июля в годовом выражении составила 6,49%.

Росстат ранее на неделе с 27 июля по 2 августа зафиксировал недельную дефляцию — она составила 0,06%, с начала года по 2 августа рост потребительских цен составил 4,53%.

"Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг. Динамика роста цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции на отчетной неделе замедлилась до 0,1% н/н (0,2% н/н неделей ранее). В секторе непродовольственных товаров инфляция сохранилась на уровне прошлой недели", — отмечается в обзоре Минэкономразвития.

На неделе с 27 июля по 2 августа цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,14%, в период с 20 по 26 июля — на 2,78%. При этом с начала года по 2 августа цены на плодоовощную продукцию выросли на 4,22%.

Продовольственная инфляция в целом на 2 августа составила 7,46% в годовом выражении (без учета плодоовощной продукции — 7,89%; рост цен на плодоовощную продукцию оценивается в 4,64% в годовом исчислении).

Годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров на 2 августа составила 7,79%; бензин на ту же дату подорожал на 6,12% год к году.