МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 10 миллиардов рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий, сообщает пресс-служба кабмина. Кабмин выделил 8 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу

"По поручению президента в России продолжается формирование Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, который будет работать на принципах государственно-частного партнерства. В качестве вклада государства в его капитал будет направлено 10 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

"В таком же объеме будут привлечены частные средства. Это позволит сформировать солидный ресурс, необходимый для проработки и запуска различных технологических новинок", – отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 августа.

По его словам, такой шаг позволит создать благоприятные условия для концентрации инвестиционных ресурсов и ведения высокотехнологичного бизнеса в России.

Главные задачи нового фонда — увеличить приток инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержать развитие приоритетных отраслей российской экономики. Моделью его функционирования выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступают товарищами-вкладчиками. Функции управляющего товарища в рамках договора выполняет Российский фонд прямых инвестиций, уточняет пресс-служба.