МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ представит обновленный социально-экономический прогноз на текущий год и предстоящую трехлетку в конце августа — начале сентября, при этом ожидания по инфляции в РФ по итогам 2021 года в обновленном прогнозе могут быть повышены с 5%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Минэкономразвития видит признаки замедления восстановления экономики

"Мы сейчас всё вместе анализируем, у нас достаточно много факторов новых, это и решение ОПЕК+, новые параметры сделки, это решение Центрального Банка по ключевой ставке. Это дополнительный анализ, который мы сейчас ведем по валютному рынку и по курсу, ряд ещё факторов, которые мы смотрим, текущие оценки ситуации — вышел второй квартал", — сказал Решетников журналистам на брифинге.

"Поэтому, да, мы будем уточнять прогноз, и, конечно, параметры корректировать, и по инфляции…. В конце августа — начале сентября уточним прогноз и рассмотрим его, у нас на начало сентября запланирована бюджетная комиссия, и там будут уже представлены новые параметры", — добавил он.

В частности, по его словам, будет уточнена оценка по инфляции на текущий год. "По инфляции мы будем смотреть, конечно. На сегодня цифра 5% будет уточнена", — сказал министр, уточнив, что оценка будет повышена вверх.

Согласно направленному в июле в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку, Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в РФ в 2021 году до 5% с 4,3%. В письме были отражены показатели прогноза в его базовой версии.