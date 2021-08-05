МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития оценивает дополнительный вклад в темп роста российской экономики от увеличения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 0,1 процентного пункта в 2021 году и в 0,2 процентного пункта в 2022 году, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников. Минэкономразвития может повысить ожидания по инфляции в РФ в 2021 году

Альянс ОПЕК+ на заседании в июле достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые в июле составляли 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что измененные параметры сделки добавят к росту ВВП РФ в текущем году 0,1 процентного пункта, а в следующем – 0,2-0,3 процентного пункта.

"У нас оценка влияния сделки ОПЕК+ на следующий год — 0,2 процентного пункта плюсом дает нам", — сказал он, добавив, что в 2021 году вклад составит 0,1 процентного пункта.

Решетников добавил, что очевидный минус российской экономике дает ужесточение денежно-кредитной политики. "Говорить о том, что повышение ставок не повлияет на экономический рост, наверное, сложно. Какой баланс будет плюсов и минусов — мы сейчас оцениваем и в прогнозе это отразим", — добавил министр.

Банк России в июле четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года.