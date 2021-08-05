МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для российских металлургов, чтобы отказаться от экспортных пошлин на продукцию металлургии, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Минэкономразвития оценило вклад сделки ОПЕК+ в темпы роста ВВП

"Что касается пошлин, мы исходим из того, что они должны закончить свое действие 31 декабря. До 31 декабря, даже раньше, в августе-сентябре, мы вместе с министерством финансов должны определиться и представить правительству предложения по изменению налоговой системы, которое учитывало бы сверхконъюнктурные пики", — сказал Решетников журналистам на брифинге.

"Это сняло бы потребность для решения фискальных задач вводить экспортные пошлины….Пошлины временные, пошлины — это не решение", — добавил он.

Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов вступили в силу с 1 августа и действуют по 31 декабря 2021 года. Они состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.

В том числе для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Так, для окатышей пошлина составляет не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — не менее 150 долларов.

Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывается в зависимости от вида металла. В частности, для меди пошлина составляет не менее 1226 долларов за тонну, для никеля — не менее 2321 доллара, для алюминия — не менее 254 долларов.