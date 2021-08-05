Предложения по налоговой системе для металлургов будут в августе-сентябре - Решетников
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для российских металлургов, чтобы отказаться от экспортных пошлин на продукцию металлургии, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Что касается пошлин, мы исходим из того, что они должны закончить свое действие 31 декабря. До 31 декабря, даже раньше, в августе-сентябре, мы вместе с министерством финансов должны определиться и представить правительству предложения по изменению налоговой системы, которое учитывало бы сверхконъюнктурные пики", — сказал Решетников журналистам на брифинге.
"Это сняло бы потребность для решения фискальных задач вводить экспортные пошлины….Пошлины временные, пошлины — это не решение", — добавил он.
Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов вступили в силу с 1 августа и действуют по 31 декабря 2021 года. Они состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.
В том числе для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Так, для окатышей пошлина составляет не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — не менее 150 долларов.
Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывается в зависимости от вида металла. В частности, для меди пошлина составляет не менее 1226 долларов за тонну, для никеля — не менее 2321 доллара, для алюминия — не менее 254 долларов.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210805/834382075.html