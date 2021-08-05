Международные резервы России за неделю увеличились на 0,9%
Международные резервы России с 23 по 30 июля увеличились до $599,6 миллиарда
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 июля увеличились на 0,9% и составили 599,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Международные резервы по состоянию на 30 июля составили 599,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,1 миллиарда долларов, или на 0,9%, преимущественно в результате положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.