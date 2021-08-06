МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в пятницу продолжит оглашать приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. МИД России прокомментировал перспективы сотрудничества с ЕС

Оглашение началось накануне и заняло более 5 часов с перерывами, участники процесса слушали приговор стоя. Они ожидают, что в пятницу суд уже закончит чтение.

Из приговора уже понятно, что он обвинительный — судья сочла, что подсудимые совершили растрату в особо крупном размере. Она уже проанализировала часть доказательств обвинения, на основании которых пришла к такому выводу, но еще не перешла к анализу доказательств защиты.

Сам Калви, комментируя приговор, отметил, что пока судья просто повторила аргументы следствия, игнорируя факты и мнения экспертов, которые прозвучали в суде. Он надеется, что в пятницу судья озвучит настоящие факты. "Надежда умирает последней", — резюмировал он.

Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция по которой — 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает. Враги "Северного потока-2" стремительно проигрывают в Германии

Следствие полагает, что Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.

Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.