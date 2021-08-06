МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Программа импортозамещения позволит к 2025 году в два с половиной раза увеличить долю российской продукции на внутреннем рынке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом "Красмаша". Кабмин выделил 10 миллиардов рублей на развитие технологий

"Важно не воспроизводить старые советские изделия, а наладить выпуск современных образцов, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги. Большое внимание уделяется разработке отечественной элементной базы, поддержке импортозамещения. Действующая программа позволит увеличить к 2025 году долю отечественной продукции на внутреннем рынке в два с половиной раза", — сказал Шойгу.

Основной задачей, поставленной оборонно-промышленному комплексу (ОПК), министр назвал наращивание производства продукции военного и двойного назначения, отметив, что это требует от предприятий больших усилий, а от государства — значительных инвестиций и колоссальной организационной работы. Назвав ОПК локомотивом экономического развития страны, Шойгу отметил, что по гособоронзаказу в войска поступают новые образцы вооружения, полным ходом идёт модернизация военной техники. "По экспорту военной продукции мы прочно занимаем второе место в мире", — заявил министр.

Он отметил, что благодаря таким гигантам, как "Красмаш", отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции в мире. "Баллистические ракеты, производимые здесь для подводных лодок, являются составной частью ядерного щита России. Выполняется государственный заказ по созданию первого в России стратегического ракетного комплекса шахтного базирования пятого поколения с ракетой "Сармат"", — сказал Шойгу. Назван ожидаемый объем импортозамещения в России в текущем году

Он подчеркнул, что реализация нынешних важнейших проектов стала возможной благодаря коренным преобразованиям, произошедшим в стране. "Ещё недавно экономика Российской Федерации прочно сидела на "нефтегазовой игле" и доход государства зависел от конъюнктуры рынка энергоносителей. Была потеряна практически половина промышленного потенциала во многих отраслях экономики. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса дела обстояли не лучше", — заявил Шойгу.

"Россия представляла собой экономически отсталую, раздираемую серьёзными внутренними противоречиями страну с низким уровнем благосостояния граждан, что давало повод некоторым нашим одиозным партнёрам называть нас "страной-бензоколонкой", — отметил он. "Со временем удалось переформатировать социальную политику, сделать её более реальной и отвечающей нуждам простых граждан. Удалось искоренить массовую безработицу, организовать на системной основе обеспечение населения жильём. Введён материнский капитал, осуществляется материальная поддержка малообеспеченных семей", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что изменения затронули практически все сферы государственного устройства, в том числе коснулись таких важных аспектов, как нерушимость границ России, верховенство закона, требования к представителям власти, охрана памяти о защитниках Отечества, социальные права и свободы граждан России. "Восстанавливается промышленное производство во многих отраслях, реализуются крупномасштабные инфраструктурные проекты, активно развивается тяжёлая и лёгкая промышленность, сельское хозяйство", — констатировал министр.