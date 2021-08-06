МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Аналитики рассмотрели изменения на американском рынке труда

"У нас безработица на сегодняшний день в России достаточно хорошими темпами возвращается до допандемического уровня. По итогам июня уровень был порядка 4,8%, то есть до достижения целевого уровня – а, я напомню, допандемийный уровень безработицы – 4,6-4,7, – то есть мы уже вплотную подошли к тому показателю, которого планировали достичь до конца года", – сказал Котяков в интервью "России 24".

Он подчеркнул, что такой уровень безработицы был предопределен теми мерами, которые в течение прошлого года реализовало правительство РФ.