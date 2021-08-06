МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Строительство одного нового города в Сибири потребует от триллиона рублей и займет десятилетия, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты по градостроительству и урбанистике. Шойгу прокомментировал успехи программы импортозамещения

Министр обороны Сергей Шойгу в четверг призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По его мнению, на этой территории можно построить три-пять крупных городов с населением как минимум 300-500 тысяч человек. Он считает, что города должны специализироваться на конкретных сферах деятельности — стать научно-промышленными или экономическими центрами.

Архитектор-градостроитель Илья Заливухин считает, что реализовывать эти планы придется в первую очередь за счет бюджета, который пойдет на создание инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры нового города.

"Только после этого возникнет возможность застройки жильем. На 10 миллионов квадратных метров жилья, которые потребуются для города с населением 300 тысяч человек, нужно где-то 500 миллиардов рублей. Плюс инфраструктура. Получается, на такой город потребуется порядка триллиона рублей", — сказал он.

Однако Заливухин отметил, что сама идея Шойгу "абсолютно верная", так как население все больше стремится к жизни в городе. Министр обороны России предложил перенести столицу в Сибирь

"Но я бы обратил внимание на уже существующие города, в которых проживают порядка полумиллиона человек. Такое развитие будет намного дешевле, чем создание инфраструктуры с нуля, и позволит привлечь туда новых людей. Они достаточно неплохо сделаны, их просто нужно привести в порядок, полицентрично развивать их и города-спутники", — прокомментировал Заливухин, добавив, что такими городами для активного развития могли бы стать Новосибирск, Красноярск и другие.

Генеральный директор Института современной урбанистики Ольга Чудинова выразила мнение, что градостроительная практика постсоветского периода не слишком богата на такого рода эксперименты, а новые наукограды сегодня и вовсе в упадке.

"Идея, безусловно, амбициозная и возможная для реализации при соблюдении ряда условий. Должна быть транспортная и инженерная инфраструктура, водоснабжение, рабочие места. Быстро такие проекты реализованы быть не могут, освоение подобных территорий займет десятилетия", — считает она.

Чудинова считает, что подобные проекты способствуют развитию транспортных узлов и хабов, реализация которых требует привлечения высокотехнологичных международных компаний.