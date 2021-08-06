МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал РСПП следить за выполнением мер по снижению выбросов в атмосферу на объектах в 12 городах, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил изменить цели по нацпроектам

"Рекомендовать Российскому союзу промышленников и предпринимателей обеспечить мониторинг своевременной реализации мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух юридическими лицами, осуществляющими деятельность на квотируемых объектах в 12 городах — участниках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", — говорится в перечне поручений.

Правительство России и РСПП должны до 1 декабря доложить об идеях по ответственности за недостижение перехода на квоты выбросов загрязняющих веществ, соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ при участии Российского союза промышленников и предпринимателей подготовить предложения, обеспечивающие ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на квотируемых объектах в 12 городах — участниках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", за недостижение или несвоевременное достижение установленных квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", — говорится в перечне поручений.

Соответствующий документ должен быть подготовлен до 1 декабря 2021 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин.