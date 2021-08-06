МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил изменить показатели плана по национальным целям развития РФ, предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года, перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин рекомендовал ускорить предоставление заявок на бюджетные кредиты

"Изменение целевых показателей проекта Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, предусмотрев: выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года", — говорится в поручении.

Отмечается, что срок его выполнения — 15 сентября 2021 года. Выполнение поручения должен обеспечить премьер-министр Михаил Мишустин.