Сейчас в госпрограмме могут участвовать жители Арктической зоны России
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Светлана Задера. Почти две тысячи заявок на получение бесплатного "арктического гектара" поступило за шесть дней, большинству желающих от 26 до 50 лет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар " на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.
"По состоянию на 6 августа подано 1953 заявления на земельные участки в Арктической зоне. Из них в Мурманской области – 1006, в Архангельской области – 559, в ЯНАО – 243, в Карелии – 123 заявления", — сказал Чекунков.
Он отметил, что по статистике большинство первых участников программы "Гектар в Арктике" — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет.
"Они оформили более 76% от всех заявлений, поступивших в течение первых дней с момента старта проекта. Еще около 13% заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около 10% — граждане старшего возраста (от 51 года)", — добавил министр.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210807/834396822.html