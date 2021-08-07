МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Светлана Задера. Почти две тысячи заявок на получение бесплатного "арктического гектара" поступило за шесть дней, большинству желающих от 26 до 50 лет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Росстат рассказал о месячном росте тарифов ЖКХ

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар " на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.

"По состоянию на 6 августа подано 1953 заявления на земельные участки в Арктической зоне. Из них в Мурманской области – 1006, в Архангельской области – 559, в ЯНАО – 243, в Карелии – 123 заявления", — сказал Чекунков.

Он отметил, что по статистике большинство первых участников программы "Гектар в Арктике" — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет.

"Они оформили более 76% от всех заявлений, поступивших в течение первых дней с момента старта проекта. Еще около 13% заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около 10% — граждане старшего возраста (от 51 года)", — добавил министр.