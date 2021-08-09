МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% от годового плана, сообщил Минфин РФ. Путин поручил изменить цели по нацпроектам

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 августа 2021 года — составило 1 200,9 млрд рублей или 50,4% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении.

Лидерами по расходованию средств за семь месяцев стали нацпроекты "Здравоохранение" (72,1%), "Демография" (66%), "Производительность труда" (57,9%) и "Наука и университеты" (51,5%).

Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 50% от годового плана: "Жилье и городская среда" — 47,9%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 46,9%, "Безопасные качественные дороги" — 46,4%, "Культура" — 43,3%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 38,1%, "Международная кооперация и экспорт" — 34,2%, "Экология" — 26,1%, "Образование" — 25,5%.

При этом антилидером стал нацпроект "Цифровая экономика Российской Федерации" с исполнением расходов на уровне 16,7%.