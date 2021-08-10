МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ намерено бороться с так называемыми лицензионными рантье, которые держат участки недр для перепродажи, не проводя на них геологоразведку, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий законопроект Минприроды. Его подлинность газете подтвердил источник в крупной горно-металлургической компании. Налог на добычу полезных ископаемых для металлургов вырастет с 2022 года

По данным издания, власти РФ хотят в разы повысить регулярные платежи за геологическое изучение недр в случае затягивания этих работ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас в России эти платежи незначительны — так, платеж за золоторудный участок в 100 квадратных километров составляет лишь 40,5 тысячи рублей в год. При этом сроки геологического изучения недр составляют пять лет, для отдельных регионов и континентального шельфа — семь и десять лет.

Авторы законопроекта считают, что недропользователи не заинтересованы ускорять геологическое изучение и выходить на экспертизу запасов, а недобросовестные компании могут держать у себя участки для перепродажи, не проводя работ. В связи с этим предлагается резко повысить ставки за превышение сроков геологического изучения: за первый год, следующий за годом превышения предельного срока, платеж увеличивается вдвое, за второй год — в 10 раз, за третий и последующие года — в 100 раз.

По данным Минприроды, все платежи за геологическое изучение на территории РФ в консолидированный бюджет в 2020 году составили 1,8 миллиарда рублей, на шельфе — 250 миллионов рублей. При росте платежа в 100 раз и учете текущего числа просроченных лицензий, по оценке министерства, общий размер поступлений может вырасти до 5,5-6 миллиардов рублей в год. Однако вводимые нормы не коснутся участков на континентальном шельфе, в Черном и Азовском морях, Крыму и Севастополе.

Законопроект содержит также и стимулирующие меры. Например, если на участке открыто месторождение, то срок геологического изучения для оставшейся площади отсчитывается заново, как и в случае, если после изучения недропользователь отказался более чем от 25% площади участка. При этом затраты на изучение могут вычитаться из лицензионного платежа.

Представитель золотодобывающей компании "Полюс" заявил изданию, что для добросовестных недропользователей принятие законопроекта не повлечет значительных изменений. "Важны стимулирующие меры, предусматривающие вычеты из сумм разовых платежей, и право отказываться от части неперспективных площадей в случае исполнения обязательств", — отметили в компании.