МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Более 40% российских компаний не считают обязательным для своих сотрудников ПЦР-тестирование на коронавирус и проводят его только по желанию работника, каждые две недели тестируют не менее 10% коллектива всего 6% работодателей, следует из результатов исследования сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

"Сорок четыре процента респондентов рассказали, что их компании проводят ПЦР-тестирование только по желанию сотрудников… Каждые две недели анализ сдают в коллективах у 6% работодателей, принимавших участие в исследовании", — говорится в результатах исследования с уточнением, что в компаниях с регулярными тестированием его проходят не менее 10% сотрудников.

Еще около четверти компаний — 26% — проводят сотруднику ПЦР- тест, если тот чувствует симптомы заболевания, а 21% — если кто-то из коллектива контактировал с заболевшим человеком.

Еще 19% представителей бизнеса рассказали, что не проводят тестирование, потому что более 60% их сотрудников вакцинированы. Вариант "Другое" выбрали 7% респондентов, большинство из них отметили, что тестируют сотрудников для командировок.

Кроме того, 58% опрошенных представителей компаний не требуют от сотрудников обязательного прохождения тестирования после отпуска, 30% работодателей проверяют на COVID-19, если только человек отдыхал за пределами России. Каждый восьмой респондент (12%) отметил, их работники обязательно делают ПЦР-тесты после отпуска, даже если не выезжали за границу.

В рамках проводившегося по всей России в августе исследования были опрошены более одной тысячи представителей и руководителей российских компаний, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.