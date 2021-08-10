МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) прогнозирует рост поступлений налогов в консолидированный бюджет РФ в 2021 году на 4,5 триллиона рублей, до 25,5 триллиона рублей, по итогам первого полугодия они выросли более чем на 29%, составив 12,8 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Новак: власти могут ввести запрет экспорта нефтепродуктов

"В этом году у нас серьезный рост экономики по сравнению с прошлым годом. И это, конечно, не могло не сказаться на поступлениях налогов. Мы наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29%. Если говорить об общей сумме, то мы в этом году наблюдаем за полугодие поступления в размере 12 триллионов 816 миллиардов рублей. Если говорить чисто о росте, то это 2 триллиона 900 миллиардов рублей", — сказал Егоров.

Он добавил, что в сравнении с "допандемийным" 2019 годом рост составил более 15%.

"Если говорить об оценке того, как мы планируем закончить год с поступлениями, то здесь следующая картина. Мы, конечно, исходим из консервативного подхода, но то, что мы уже наблюдаем сегодня, мы рассчитываем на поступление 25,5 триллиона рублей, что больше, чем в прошлом году, на 4,5 триллиона рублей. Соответственно, если у нас не будут изменены показатели, то мы примерно выйдем на такие цифры", — добавил глава ФНС.

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили почти 29 миллиардов рублей, а за весь 2021 год Федеральная налоговая служба ожидает из этого источника 70 миллиардов рублей, заявил Егоров.

"Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 миллиардов рублей", — сказал Егоров.

С этого года НДФЛ в России повышен с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. В отличие от поступлений подоходного налога с базовой ставки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы налога на богатых идут в федеральный бюджет.

"Я хочу напомнить, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями", — добавил глава ФНС.

При этом в законе о бюджете на текущий год и трехлетку дополнительные поступления от повышенного НДФЛ заложены на уровне 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 году и 68,5 миллиарда — в 2023 году.