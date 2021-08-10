МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Последствия мировой пандемии коронавируса создают для экономик развивающихся стран мира риски необратимого ущерба. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на прогноз инвестиционной компании BlackRock, такие риски обусловлены более медленной реализацией программ вакцинации. Кабмин отказался повышать планку транспортного налога для дорогих машин

Итак, низкие темпы вакцинации населения стран от COVID-19 могут сдерживать восстановление экономики.

Среди стран, которые охватывает прогноз, значатся Россия, Китай, Индия, Бразилия, Польша, Саудовская Аравия, Мексика, Турция и Египет.

"Мы также видим меньше возможностей для изменений в регуляции. Многие центральные банки стран c развивающимся рынком значительно смягчили политику в 2020 году, но некоторые уже начали ужесточение на фоне неослабевающего роста инфляции, например, в Бразилии, Мексике и России. Сдержанность в бюджетных расходах, по нашему мнению, также может сказаться на росте", — предупреждают эксперты компании.