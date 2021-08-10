МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из России в январе-июле составил 34,9 миллиарда долларов, снизившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ. Реальный эффективный курс рубля в январе-июле вырос на 3,6%

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе-июле 2021 года, по предварительным данным, осталось практически на уровне аналогичного периода 2020 года, составив 34,9 миллиарда долларов. Вместе с тем заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами", — говорится в сообщении регулятора.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,7 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"По предварительной оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2021 года достигло 51,7 миллиарда долларов, что стало более высоким значением не только относительно соответствующего уровня 2020 года, но и показателя текущих трансграничных операций страны 2019 года", — говорится в сообщении.

Положительное сальдо внешней торговли России в январе-июле выросло на 48% в годовом выражении и составило 81,1 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

"Заметно (в полтора раза) вырос профицит торгового баланса в результате опережающего роста стоимостных объемов энергетического и неэнергетического экспорта по сравнению с импортом товаров. Совокупный дефицит других компонентов счета текущих операций изменился несущественно по сравнению со значением показателя сопоставимого периода прошлого года", — отмечает ЦБ.