МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Восстановительный рост российской экономики в июле и августе продолжается, однако признаки его завершения уже видны, и сейчас основной задачей является перейти к стабильному росту не менее 3%, основанному на инвестициях, экспорте и внутреннем спросе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Банк России опубликовал данные по капиталу и торговле

Сейчас, с одной стороны, экономика восстанавливается и перешагнула предкризисный уровень четвертого квартала 2019 года, с другой стороны, возможности для дальнейшего роста остаются, отметил он на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства Новгородской области.

"По итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки вот этот восстановительный рост начинает заканчиваться, (хотя — ред.) пока мы еще будем расти и июль, и август", — сказал Решетников.

"Сейчас, конечно, основная задача – это переход к росту стабильному, к траектории роста, к росту не меньше чем 3%, к росту, основанному не только на восстановлении, … не только на том, что идут интенсивные бюджетные вливания, а к росту, основанному на инвестициях, на экспорте, на стабильном внутреннем спросе", — добавил глава Минэкономразвития. Российской экономике предрекают возможный необратимый ущерб

ВВП РФ в июне в годовом выражении вырос на 8,5%, а за второй квартал — на 10,1%. Кроме того, как отмечало Минэкономразвития, в июне экономика достигла допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности (данный показатель взят министерством для сравнения, поскольку динамика годовых показателей нерепрезентативна из-за низкой базы прошлого кризисного года). Рост ВВП по итогам полугодия Минэкономразвития оценило в 4,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Минэкономразвития ранее улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. Прогноз по росту ВВП РФ на 2022 и 2023-2024 годы сохранен на уровне 3,2% и 3% соответственно. Итоговый вариант прогноза, который ляжет в основу бюджета, министерство представит в правительство в конце августа — начале сентября. Решетников на прошлой неделе не исключал корректировки прогноза по ВВП после получения статистики по июлю.