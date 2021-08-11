Профсоюзы рассказали о планах переговоров по повышению МРОТ
Темпы повышения МРОТ необходимо обговаривать на трехсторонней комиссии - замглавы ФНПР
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Темпы повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) необходимо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов заявили, что намерены внести в Госдуму законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.
Шершуков отметил, что в целом ФНПР выступает за повышение минимального размера оплаты труда "в направлении прожиточного минимума", поскольку нынешний размер минимальной зарплаты является низким.
"Темпы этого повышения нужно обговаривать на Российской трехсторонней комиссии", — добавил он.
По словам Шершукова, пока против инициатив о значительном повышении МРОТ выступал Минфин, а также правительство их не поддерживало.