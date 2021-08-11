МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Темпы повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) необходимо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Путин поручил обеспечить выдачу льготной ипотеки для покупки домов

Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов заявили, что намерены внести в Госдуму законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Шершуков отметил, что в целом ФНПР выступает за повышение минимального размера оплаты труда "в направлении прожиточного минимума", поскольку нынешний размер минимальной зарплаты является низким.

"Темпы этого повышения нужно обговаривать на Российской трехсторонней комиссии", — добавил он.

По словам Шершукова, пока против инициатив о значительном повышении МРОТ выступал Минфин, а также правительство их не поддерживало.