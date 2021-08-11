МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россия в 2021 году по объему товарооборота может выйти на уровень "доковидного" 2019 года, это говорит о восстановлении экономики страны, заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Эксперт назвал российские товары, популярные за рубежом

В среду на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Булавин напомнил, что по итогам первого полугодия ФТС перечислила в бюджет 2,9 триллиона рублей — на 28% больше плана. По его словам, товарооборот по итогам шести месяцев вырос на 27% и составил 340 миллиардов долларов.

"Все это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается. То есть мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года", — сказал глава ФТС.

Он отметил, что в Россию стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмассы.

Среди главных торговых партнеров РФ, по словам Булавина, первое место занимает Китай. Затем следуют Германия, Нидерланды, Белоруссия и США.