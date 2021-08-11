МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 890,298 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства. Как повлияет на российский бюджет новая замена газа на мировом рынке

В июле профицит бюджета составил 115,636 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за первое полугодие: профицит составил 774,662 миллиарда рублей вместо ранее сообщавшихся 625,913 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за семь месяцев достиг 13,650 триллиона рублей, что составляет 72,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 4,770 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 8,880 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 12,760 триллиона рублей, или 59,3% к общему утвержденному годовому объему и 54,5% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-июль 8,803 триллиона рублей, или 72,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 3,547 триллиона рублей (71,1% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 1,3 триллиона рублей, или 82% к годовому прогнозу.