МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объем российского экспорта за июнь текущего года вырос к маю на 26% — до 43,885 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с июля 2014 года, следует из статистики Банка России.

Тогда экспорт страны составил 46,185 миллиарда долларов. Максимальный за всю историю объем поставок товаров на внешний рынок наблюдался в декабре 2011 года — 50,248 миллиарда долларов. Банк России опубликовал данные о профиците торгового баланса

Россия в июне текущего года экспортировала в страны дальнего зарубежья товаров на 38,411 миллиарда долларов, что больше показателя месяцем ранее на 28,5%. Экспорт в страны СНГ увеличился на 11,1%, до 5,474 миллиарда долларов.

"Здесь нет никакого сюрприза. Российский экспорт вырос по причине роста добычи нефти в результате постепенного ослабления ограничений ОПЕК+ и высоких цен на товары (нефть, нефтепродукты, металлы, дерево и полуфабрикатов из него и сельскохозяйственные продукты)", — пояснил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, добавив, что нефтегазовый экспорт составляет 66% от всего объема за июнь.

Одновременно в июне немного вырос объем импорта в страну по сравнению с месяцем ранее — на 4%, до 25,6 миллиарда долларов.

Объемы импорта из государств дальнего зарубежья в начале лета оставались на уровне прошлых месяцев, показав лишь небольшое увеличение — на 2,7%, до 22,6 миллиарда долларов. При этом страны СНГ в июне увеличили экспорт в Россию до рекордных с сентября 2014 года 3,007 миллиарда долларов.