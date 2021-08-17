МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Правительство России во вторник обсудит субсидии российским производителям грузового колесного транспорта на возмещение затрат по выплате купонного дохода по облигациям и по уплате процентов по кредитам, сообщила пресс-служба кабмина. Ценам на золото предсказывают обвал

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении Минпромторгу России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2021 году субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о кредитах на развитие заготовительных производств, обновление модельного ряда, а также модернизацию производственных мощностей.

Кроме этого, кабмин обсудит наделение Роснедр полномочиями на ведение реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами, а также наделение Минприроды полномочиями по принятию порядков лицензирования пользования недрами.

Уточняется, что проектом постановления предлагается наделить Роснедра полномочиями по ведению реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр. Минприроды России предлагается наделить полномочиями по принятию порядков по вопросам оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами, внесения изменений в лицензии на пользование недрами, по прекращению права пользования недрами, по установлению факта открытия месторождения полезных ископаемых, по выдаче свидетельства об этом и внесению изменений в такое свидетельство, а также по ведению реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр. В США начали расследование в отношении работы автопилота Tesla

Еще один вопрос повестки — выделение средств на приведение в нормативное состояние дорог в Крыму.

Как сообщила сообщает пресс-служба правительства, проектом распоряжения предусматривается выделение средств на ускоренное приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети муниципальных образований Крыма.