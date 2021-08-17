Мошенники используют схему со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мошенники используют схему со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора и просят срочно перевести ему деньги фирмы, рассказал в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Есть схема звонка бухгалтеру под видом генерального директора. Мошенник пытается убедить жертву срочно перевести ему деньги", — сообщил эксперт.
По его словам, подделать телефонный номер не проблема, но есть трудности с голосом.
"Как его сделать? Есть два варианта. Первый – это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ – это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись", — указал Голованов.
По его словам, есть также схемы, когда мошенники совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. В режиме реального времени это сделать сложно, так как все зависит от оборудования, а оно довольно дорогое. "Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а "гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", — отметил эксперт.
По его словам, такие истории встречаются в основном в Западной Европе. Но осенью 2020 года они перекинулись на Азию. "Мы считаем, что эта штука докатится и до России", — заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210817/834464434.html