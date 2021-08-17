МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мошенники используют схему со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора и просят срочно перевести ему деньги фирмы, рассказал в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Россиянам рассказали, когда нужно менять доллары на золото

"Есть схема звонка бухгалтеру под видом генерального директора. Мошенник пытается убедить жертву срочно перевести ему деньги", — сообщил эксперт.

По его словам, подделать телефонный номер не проблема, но есть трудности с голосом.

"Как его сделать? Есть два варианта. Первый – это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ – это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись", — указал Голованов.

По его словам, есть также схемы, когда мошенники совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. В режиме реального времени это сделать сложно, так как все зависит от оборудования, а оно довольно дорогое. "Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а "гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", — отметил эксперт.

По его словам, такие истории встречаются в основном в Западной Европе. Но осенью 2020 года они перекинулись на Азию. "Мы считаем, что эта штука докатится и до России", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.