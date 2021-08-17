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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210817/834464701.html
В России зафиксировали рекордное количество самозанятой молодежи
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Число несовершеннолетних плательщиков налога на профессиональный доход за полгода выросло в два раза, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы... ПРАЙМ, 17.08.2021
россия, молодежь, самозанятые, фнс, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число несовершеннолетних плательщиков налога на профессиональный доход за полгода выросло в два раза, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Количество самозанятой молодежи в августе 2021 года составило около 41 тысячи человек, говорится в письме ФНС в адрес АНО "Агентство стратегических инициатив".
В начале 2021 года число самозанятых младше 18 лет составляло лишь 19,5 тысячи человек, рассказало издание.
Ведомство сообщило, что заинтересованность молодых людей в оформлении "Налога на профессиональный доход" обусловлена легкостью использования этого режима.
"Несовершеннолетние самозанятые в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в сфере IT, а также занимаются услугами доставки", — отметили в ФНС.
В топ-5 регионов по количеству несовершеннолетних самозанятых вошли:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Московская область
- Татарстан
- Краснодарский край.