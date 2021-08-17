МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число несовершеннолетних плательщиков налога на профессиональный доход за полгода выросло в два раза, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Названы способы снизить давление без лекарств

Количество самозанятой молодежи в августе 2021 года составило около 41 тысячи человек, говорится в письме ФНС в адрес АНО "Агентство стратегических инициатив".

В начале 2021 года число самозанятых младше 18 лет составляло лишь 19,5 тысячи человек, рассказало издание.

Ведомство сообщило, что заинтересованность молодых людей в оформлении "Налога на профессиональный доход" обусловлена легкостью использования этого режима.

"Несовершеннолетние самозанятые в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в сфере IT, а также занимаются услугами доставки", — отметили в ФНС.

В топ-5 регионов по количеству несовершеннолетних самозанятых вошли: